Служба безопасности Украины призвала жителей Луцка, где в центре города были захвачены заложники в автобусе, оставаться дома или на работе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своем Твиттер-аккаунте.

"Сегодня в Луцке физическим лицом захвачен автобус "Берестечко – Красиловка". СБУ совместно с другими правоохранительными органами делает все возможное для ликвидации угрозы и освобождения заложников. Просим жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах", - говорится сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников в Луцке и сообщил, что держит ситуацию под контролем.

Также мы писали, что министр МВД Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк, где захватили автобус с людьми.