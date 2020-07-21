Жителей Луцка просят не ходить на улицу из-за захвата заложников. Фото: "Страна"

Служба безопасности Украины призвала жителей Луцка, где в центре города были захвачены заложники в автобусе, оставаться дома или на работе. 

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своем Твиттер-аккаунте. 

"Сегодня в Луцке физическим лицом захвачен автобус "Берестечко – Красиловка". СБУ совместно с другими правоохранительными органами делает все возможное для ликвидации угрозы и освобождения заложников. Просим жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах", - говорится сообщении. 

Пост СБУ в Твиттере

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников в Луцке и сообщил, что держит ситуацию под контролем.

Также мы писали, что министр МВД Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк, где захватили автобус с людьми.

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