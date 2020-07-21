Сегодня в Луцке Волынской области мужчина, представившийся Максимом Плохим, захватил автобус с людьми. Из краткого досье преступника известно, что он увлекается фильмами Дудя и пишет книги о зоне.

Одна из таких книг называется "Философия преступника", в интернете ее можно найти на Live Lib, 2014 года издательства. Она описывает пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

В аннотации говорится: "Большинство людей живут на расстоянии с самим собой, лишь так они могут переносить себя. Название этого расстояния - страх. Так и проживают жизнь и умирают, оставаясь себе чужими. Живется таким намного легче, чем познающему себя. Но эта легкость превращает в ничтожество".

Вот несколько отрывков из этой книги:

"...Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка. Русский язык хоть и богатый, но подобрать слова для описания чувства 18-летнего пацана, опавшего в зону, трудно. Страх, раскаяние, злость, ненависть – это ингредиенты коктейля, который кипел тогда в моем сердце. Зигмунд Фрейд с ума сошел бы, если бы взялся анализировать моё состояние. Первые два года в исправительной колонии города Дрогобыч были страшными. За отказ от уборки помещения барака я регулярно попадал в 17 штрафной изолятор, где менты избивали до полусмерти. Прекратить это можно было двумя способами: взять веник в руки или дать взятку администрации, чтобы меня не трогали. Первое было унизительно, а потому неприемлемо, ну а денег у меня не было...".

"Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале ...".

"Моя опасность была оценена судьей в восемь с половиной лет лишения свободы. Находясь пятый год в камере, хочу сказать вам, что свободы меня не лишили. Между закрытым в камере и лишённым свободы есть разница. Свобода – это то, что у тебя внутри, и лишить её кто-то не может – только ты сам".

"Любого, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на 10, и где-то в глубине души он будет знать за что".

"Берешь в руки новую книгу, начинаешь читать, потом смотришь на обложке, кто автор, и грустно становится, что там не твое имя. Грустно не потому, что завидуешь популярности и успеху книги, а потому, что в ней написано все то, что ты думал, чувствовал, переживал".

"Кто не может быть счастлив в пути, не будет счастлив и в конце дороги".

"Предающий вредит больше себе, чем тому, кого предал".

"Как в жёлуде заключена возможность дуба - так и в каждом человеке заключена возможность Бога".

"В русском языке есть великое по своей силе слово "самобытность", именно самобытность - суть личности. Самобытный - это тот, кто не идет по чужим следам, по протоптанным дорогам, у него всегда свой путь. Спотыкается, падает, но встает и идет".

"Жизнь человек пишет на черновик, если есть силы и время - начинает переписывать на чистовик. Есть много желающих писать сразу начисто, их сочинение, как правило, малоинтересное, боязнь сделать ошибку приводит к списыванию. Лучше насыщенный и интересный черновик, чем короткий и скучный чистовик".

"Счастье - не всегда удовольствие и удовольствие не всегда счастье. Женщина рождает ребенка в муках, без удовольствия, и в то же время - это самый замечательный момент в ее жизни".

"Страна" следит за событиями в обновляемом материале. В числе прочего Максим Плохой обнародовал ряд требований к Авакову, Порошенко, Пинчуку, Коломойскому, Ахметову и Медведчуку, которые должны одновременно выложить записи - "я террорист в законе".

По предварительным данным, в автобусе находится около 20 человек. Преступник вооружен оружием и взрывчаткой.