Если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в середине июля этого года, то в парламент прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг".

Социологи 8-15 июля опросили 3 035 респондентов со всей Украины. Отвечая на вопрос, за кого бы они отдали свой голос, если бы выборы в Раду проходили в ближайшую неделею, 29,8% опрошенных ответили, что за "Слугу народа". На втором месте, с отрывом чуть более 9%, оказалась "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ее готовы поддержать 20,1% респондентов, "Европейскую солидарность" – 15,7%, ВО "Батькивщина" – 9,6%.

Партию "Сила и честь" поддерживают 4,9%, "Гражданскую партию" Гриценко – 3,0%. Остальные набрали меньше 3%. Затруднились ответить 14,8% респондентов, не голосовали бы 12,5%.

Напомним, в июне, по данным "Социального мониторинга", "Слугу народа" поддерживали 30,5% респондентов, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 18,6%. То есть разрыв между этими политсилами постепенно уменьшается.

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