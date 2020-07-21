Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на захват заложников в автобусе, который произошел сегодня в Луцке, и заявил, что держит ситуацию под личным контролем.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - заявил президент.

Напомним, ранее министр МВД Аваков срочно вылетел в Луцк, где захватили автобус с людьми.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в центре Луцка.

Также стали известный требования захватчика заложников в Луцке. Он хочет, чтобы руководство Украины назвало себя "террористами в законе".