Сегодня, 21 июля, Украине передали тело еще одного погибшего украинского военного на Донбассе. Его личность не идентифицирована, однако вероятнее всего, это служащий которого считали раненым после убийства морпехов 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вероятно, это - третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после циничного убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево, Донецкой области.

После проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов, силами поисковой группы "Эвакуация 200" тело доставят к месту захоронения. О дате похорон героя будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

"Страна" подробно описывала события 13 июля в серой зоне под Горловкой. Тогда жертвой обстрела стал военный медик. Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Также писали, что посольство США в Украине осудило убийство украинского военного медика на Донбассе. Впоследствии оказалось, что военный медик был уроженцем Беларуси, который принял гражданство Эстонии.