Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что сделал выводы после скандала с "корабельной сосной".

Об этом сообщает корреспондент "Страны", во вторник, 21 июля.

Отвечая на вопрос журналистов во время сегодняшнего онлайн-брифинга Корниенко прокомментировал скандал с "корабельной сосной" и отметил, что сделал выводы. “Когда перед тобой микрофон, нужно молчать”, - поделился он.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который обсуждал вместе с главой партии внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой, поддержал коллегу и добавил, что "молчание - золото".

Напомним, руководство партии и фракции во фривольном тоне обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой. Думая, что камеры выключены, Корниенко назвал коллегу "бабой рабочей, как корабельная сосна", которую как только увидит президент Украины Владимир Зеленский, сразу "подпрыгнет" и "выкурит все айкосы". Скандальное видео с разговорами Корниенко и Арахамии публиковала "Страна".

После чего Корниенко извинился за сексистские комментарии по поводу внешности своей коллеги и сказал, что "корабельной сосной" назвал другую женщину. По его словам, он обговаривал местного политика и возможного кандидата в мэры от партии "Слуга народа" Татьяну Домбровскую, с которой познакомился накануне.

Также, "Страна" узнала, что думают сами "слуги народа" о скандале с "корабельной сосной".