Во вторник, 21 июля, депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина перед внеочередным заседанием Верховной Рады облили зеленкой.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Нападавшего на депутата уже задержала полиция. Судя по рисунку на его футболке, он националист. Называть свое настоящее имя он отказался, но представился Степаном Бандерой.

Зеленка также попала на "слугу народа", который в момент нападения находился рядом с Волошиным.

Сам Волошин уже отреагировал на произошедшее.

"Пока кратко. Этим уродам ни меня, никого из моих коллег не запугать. Боремся дальше. Ещё и надеются на меня дело возбудить за то, что я в порядке самообороны двинул одному деятелю в глаз", - написал он на странице в Facebook.

Журналистам нардеп сообщил, что нападение, как и обычно, произошло со спины, "по-шакальи".

"Они считают, что нас можно запугать? Не запугают. Я в рамках самозащиты двинул, вроде как, в глаз этому деятелю. Считаю, что поступил правильно. Считаю, что каждый гражданин Украины, когда на него налетают пришибленные ура-патриоты, у которых вместо мозгов куриные яйца, должен иметь право на самозащиту", - сказал Волошин.

Напомним, в прошлую пятницу "Голос" и "ЕС" блокировали трибуну Рады из-за слов нардепа Волошина о внешнем управлении Украиной. Это произошло перед принятием постановления о нелегитимности голосования за поправки в Конституцию РФ в Крыму.

Также мы писали, что Олег Волошин вносил в Раду законопроект о запрете пропаганды разводов и призывов к отказу от рождения детей. Нардеп заявлял, что документ направлен на защиту традиционных семейных ценностей.