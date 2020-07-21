В Луцк, где террорист захватил заложников в автобусе, срочно вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков, чтобы координировать действия правоохранителей в условиях чрезвычайного происшествия.

Об этом во вторник, 21 июля, сообщила пресс-служба МВД.

Как сообщалось, в Луцке мужчина захватил автобус с около 20 заложниками. В области введен оперативный план "Заложник".

Преступник вооружен и имеет взрывчатку. Полиция перекрыла территорию центра города в целях обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что террорист, захвативший заложников в Луцке, позвонил в полицию в 09:25 и представился именем Максим Плохой. Как выяснилось, он пишет книги о зоне и увлекается фильмами Дудя.

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