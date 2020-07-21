Мужчина, который захватил заложников в автобусе в центре Луцка, час назад, предположительно, опубликовал свои требования в социальной сети "Вконтакте".

На странице пользователя "Максим Плохой", где было опубликовано видео с предполагаемым террористом, появился пост, где вероятный преступник описывает свои требования.

"...Государство всегда было и есть первый террорист. Со мной много людей, автоматическое оружие, гранаты, две бомбы, третья в людном месте города. Все взорвутся, если не будет следующего: главы судов - КСУ, ВС - Высшего Совета правосудия, генпрокурор, министр юстиции, директор кримиально-исполнительной службы, премьер, глава Верховной Рады, министр обороны, глава СБУ, главы церквей: Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевченко, Ахмен Тамис, протестантской, римско-католической, а также: Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Медведчук, - все выкладывают в соцсети на свои страницы и в YouTube видеообращения с текстом: "Я, ФИО, должность, я террорист в законе". Президент Зеленский публикует видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". Еще: моя смерть взрывам не помеха. Итак: правда из уст 24-х спасет жизни сотен...", - сказано в сообщении.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в центре Луцка, где неизвестный захватил автобус с заложниками.

Также мы писали, что автобус с заложниками в Луцке заминирован, а в людном месте города заложена мина.