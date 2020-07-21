Террорист, захвативший заложников в Луцке, позвонил в полицию в 09:25 и представился именем Максим Плохой.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Как он отметил, в интернете за его авторством есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Вот типичный отрывок из этой книги:

"Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале ...".

По словам Геращенко, в автобусе находится около 20 человек. Преступник заявил о том что он вооружён и автобус заминирован.

"Правоохранители делают все необходимое для того чтоб эта кризисная ситуация завершилась освобождением заложников. Приоритетом есть диалог с лицом захватившим заложников", - написам замминистра.

"Страна" нашла Твиттер-аккаунт вероятного террориста. В нем он действительно именует себя как "Максим Плохой" и заявляет, что он автор книги "Философия преступника". Его аккаунт создан совсем недавно - в июле.

Вот фото предполагаемого террориста:

Однако более активно Максим Плохой наполнял свой Вконтакте. Его увлечения, судя по подборке понравившихся видео - это Михаил Ходорковский, фильм Юрия Дудя "Родина нашего страха" о Колыме, а также видеолекции о философии.

В ленте у Максима - "цитаты великих людей", стихи и никаких записей от себя и о себе. В друзьях - много россиян из Москвы и Петербурга.

Напомним, на Театральной площади Луцка, перед драмтеатром, находится автобус со следами от пуль окнами на лобовом стекле. Очевидцы говорят, что слышали много выстрелов. На месте работают несколько экипажей полиции и взрывотехники.

Ранее появилось новое видео из Луцка, где захватили заложников в автобусе. На нем слышна стрельба из автомата.