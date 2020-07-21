Автобус, в котором вооруженный мужчина утром 21 июля взял заложников в центре Луцка, заминирован.

Об этом сообщает источник "Страны" в полиции.

В настоящее время автобус с заложниками находится в центре города. По данным источника, преступник имеет большой арсенал: гранаты и автоматическое оружие. Он говорит еще о мине в людном месте города, которая может взорваться.

Также читатели сообщают "Стране", что в центр Луцка уже свезли военную технику и полностью перекрыли улицу. А автобус, пассажиры которого оказались в заложниках, ехал из города Берестечко в Красиловку.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в центре Луцка, где неизвестный захватил автобус с заложниками.

Также мы писали, что появилось видео с предполагаемым террористом в Луцке, который захватил автобус с людьми.