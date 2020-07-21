В центре Луцка, где вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками, слышна стрельба.

Соответствующее видео с места событий опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

Как слышно на записи, у места, где террорист удерживает людей в автобусе, прозвучала автоматная очередь. Территория ограждена правоохранителями.

Как сообщалось, центр города сейчас перекрыт. На Театральной площади Луцка, перед драмтеатром, находится автобус со следами от пуль окнами на лобовом стекле. Очевидцы говорят, что слышали много выстрелов. На месте работают несколько экипажей полиции и взрывотехники.

Количество заложников неизвестно, четких требований мужчина не выражает. Его личность устанавливают. Известно, что у него есть оружие и взрывчатка.

"Страна" следит за событиями в Луцке и ведет текстовую онлайн-трансляцию.