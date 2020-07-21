Во вторник, 21 июля, за несколько часов до захвата заложников в Луцке в соцсети появилось видео с предполагаемым террористом, который захватил автобус. По словам руководителя полиции, мужчина опубликовал пост о недовольстве системой, но конкретных требований и претензий он не выдвигает.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Политика страны".

"С днём антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду", - говорит парень с автоматом и в берете на видеоролике.

Напомним, сегодня в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. После этого в области ввели план "Заложник". На данный момент, количество заложников неизвестно, четких требований мужчина не выражает. Его личность устанавливают. Известно, что у него есть оружие и взрывчатка.

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