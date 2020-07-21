Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает высокими шансы нардепа Юрия Корявченкова (актер из "Квартала" Юзик) на местных выборах в Кривом Роге.

Об этом Корниенко сообщил на пресс-конференции 21 июля, отвечая на вопрос "Страны", правда ли, что Корявченков идет кандидатом в мэры Кривого Рога.

"Как только придет время, мы объявим кандидатов. Насчёт Юрия Корявченкова, думаю, что его шансы высокие в Кривом Роге", - сказал Корниенко, косвенно подтвердив, что Юзика выдвинут кандидатом в мэры Кривого Рога.

Отметим, что ранее о том, что именно Юзик станет кандидатов от "Слуги народа" в мэры Кривого Рога заявили "Стране" ряд источников в партии.

Юзик - близкий соратник Зеленского. Также как и президент он из Кривого Рога, где в прошлом году попал в скандал, когда разговор его и еще ряда депутатов тайно записали. Там шла речь о распределении контроля над бизнесом в городе.

Сейчас мэр города Юрий Вилкул - отец экс-нардепа и одного из лидеров "Оппозиционного блока" Александра Вилкула. Одно время ходили слухи, что на мэра города пойдет сам Александр Вилкул, который таким образом попытается вернуться в большую политику после поражений на президентских и парламентских выборах в 2019 году.

Но, по последним данным, в мэры вновь пойдет его отец. Как сообщили источники "Страны" в силовых структурах, против руководства Кривого Рога в последнее время активизировали свои действия силовики, что наблюдатели связывают со стремлением властей ослабить позиции нынешнего мэра накануне выборов.

К слову, вчера Юзик оказался в центре внимания после того как появились его фото в плавках и с пивом в руках.

Напомним, кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" стала нардеп Ирина Верещук.

Также мы писали о том, что "слуга народа" Николай Тищенко не исключает, что пойдёт на мэра Одессы.