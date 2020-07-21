В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и президента Швейцарии. Прибыл военный оркестр. Фото
Во вторник, 21 июля, в Мариинском дворце началась встреча президента Владимира Зеленского с Симонеттой Соммаругой, президентом Швейцарской Конфедерации.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий. Как видно на фото, во дворец прибыл даже военный оркестр в парадной форме.
Напомним, президент Швейцарии Симонетта Соммаруга вчера 20 июля впервые в истории прибыла в Украину, где пробудет три дня с визитом по приглашению главы страны Владимира Зеленского.
Как сообщалось, Зеленский и Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс для ознакомления с ситуацией с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.
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