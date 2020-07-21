Во вторник, 21 июля, в Мариинском дворце началась встреча президента Владимира Зеленского с Симонеттой Соммаругой, президентом Швейцарской Конфедерации.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий. Как видно на фото, во дворец прибыл даже военный оркестр в парадной форме.

Напомним, президент Швейцарии Симонетта Соммаруга вчера 20 июля впервые в истории прибыла в Украину, где пробудет три дня с визитом по приглашению главы страны Владимира Зеленского.

Как сообщалось, Зеленский и Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс для ознакомления с ситуацией с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.