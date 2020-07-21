В Киевской области мужчина потерял сознание в колодце. Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

В поселке городского типа Глеваха, расположенном в 26 километрах от Киева, спасатели вытащили из колодца мужчину без сознания. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Инцидент произошел на станции "Глеваха-1". Вечером в понедельник, 20 июля, спасатели получили информацию, что в расположенном там колодце находится человек, который не подает признаков жизни. 

На место отправился дежурный караул 47-й пожарно-спасательной части пгт Глеваха. Оказалось, что мужчина во время обследования колодца потерял создание. Спасатели достали пострадавшего и передали его медицинским работникам. 

В Киевской области спасатели вытащили из колодца мужчину. Скриншот: Facebook ГСЧС

В Киевской области спасатели вытащили из колодца мужчину. Фото: Facebook ГСЧС

В Киевской области спасатели вытащили из колодца мужчину. Фото: Facebook ГСЧС

Напомним, в Днепре пятеро спасателей помогли коту, который упал в колодец, выбраться на свободу.

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