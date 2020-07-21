В Луцке - столице Волынской области - неизвестный захватил автобус с заложниками.

Как сообщает местная полиция, у мужчины есть оружие и взрывчатка. Район, где стоит автобус, блокирован правоохранителями. Очевидцы слышали автоматную очередь.

В маршрутке, которую захватил неизвестный, находится около 20 человек.

"Страна" следит за событиями в обновляемом материале.

Прямая трансляция с места событий

12:45 Журналист Юрий Бутусов заявил, что ему звонил террорист из Луцка.

"Только что мне звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой".

Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе воспринимают его угрозу вполне серьезно.

Он требует от журналистов распространения его требований, которые изложены в обращении. Его требования опубликованы.

Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали.

Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе.

Он сказал, что подозревает, будто я сотрудник полиции, и бросил трубку. Вот, пишу на своем аккаунте, я действительно с вами говорил, Максим, готов выехать, в обмен на часть заложников".

12:38 "На контакт террорист не идёт. Вначале сказал, что откроет огонь, если полицейские приблизятся. Его жена приехала вначале, когда он только захватил автобус. стояла возле полицейских, сейчас не там уже нет. Есть также пассажиры, личности которых до сих пор не установили. Автобус курсирует по периметру. Все ждут Авакова", - сообщил источник "Страны" в луцкой полиции.

12:34 Очевидно, что "Плохой" - это псевдоним. В Facebook есть аккаунт "Максим Собатник" с тем же фото на аватаре. Указывается, что он из Львова.

12:27 Что сейчас происходит в городе. Видео "Страны".

12:22 Судя по отрывку из книги Максима Плохого, он сидел в тюрьме под Дрогобычем. Это колония в Львовской области для преступников, получивших свой первый срок.

"...Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка. Русский язык хоть и богатый, но подобрать слова для описания чувства 18-летнего пацана, опавшего в зону, трудно. Страх, раскаяние, злость, ненависть – это ингредиенты коктейля, который кипел тогда в моем сердце. Зигмунд Фрейд с ума сошел бы, если бы взялся анализировать моё состояние. Первые два года в исправительной колонии города Дрогобыч были страшными. За отказ от уборки помещения барака я регулярно попадал в 17 штрафной изолятор, где менты избивали до полусмерти. Прекратить это можно было двумя способами: взять веник в руки или дать взятку администрации, чтобы меня не трогали. Первое было унизительно, а потому неприемлемо, ну а денег у меня не было..."

12:19 Книга "Философия преступника" в руках у автора. Датировано 2015 годом.

12:17 Жители Луцка обсуждают информацию о том, что захвативший автобус человек жил в Луцке на улице Львовской.

12:14 Арсен Аваков вылетел в Луцк.

12:09 Фото, которое опубликовано ВКонтакте у Максима - судя по всему из Одессы. Здание, у которого он стоит, похоже на гостиницу "Лондонская".

Вот это здание в Одессе. Соответствие с фотографией Максима видно по названию отеля.

12:03 Жители Луцка на стриме говорят, что захватчик автобуса - это переселенец, который состоял на учете у психиатра.

11:57 "Максим Плохой" - так этот человек представился, когда позвонил в полицию.

11:50 А вот и требования Максима Плохого. Он хочет, чтобы первые лица Украины записали видео с признанием, что "я - террорист в законе". Речь об Авакове, Порошенко, Ахметове и других.

К Зеленскому персональное требование - выложить в сеть заявление с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем".

"Земляне" - это документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми. Как их используют для производства еды или бытовой химии.

11:42 Более активно Максим Плохой наполнял свой Вконтакте.

Его увлечения, судя по подборке понравившихся видео - это Михаил Ходорковский, фильм Юрия Дудя "Родина нашего страха" о Колыме, а также видеолекции о философии.

В ленте у Максима - "цитаты великих людей", стихи и никаких записей от себя и о себе. В друзьях - много россиян из Москвы и Петербурга.

11:39 Из Ровно едет отряд спецназа, говорят на стриме, который ведут с места событий.

11:37 Отгоняют всех еще дальше от места происшествия. Возможно, готовят спецоперацию.

11:35 Отрывок из книги Максима Плохого "Философия преступника":

"Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу -не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале".

11:33 Зеленский у себя в Telegram заявил, что держит ситуацию под контролем.

11:30 Фото предполагаемого террориста Максима Плохого:

11:25 Как сообщили "Стране" источники в полиции, у преступника есть гранаты и автомат. Мина заложена еще в одном людном месте города. Свои требования он позже выдвинет в соцсетях.

11:21 Твиттер-аккаунт вероятного террориста. Именует себя как "Максим Плохой" и заявляет, что он автор книги "Философия преступника". Такая действительно есть в интернете.

Твиттер Максима создан совсем недавно - в июле.

11:19 Полиция начала оттеснять людей еще на 50 метров от ограждения. То есть расширяют зону, куда нет доступа гражданским.

11:16 Видео, на котором слышна стрельба в Луцке.

11:13 Видео с предполагаемым террористом в Луцке, которое появилось в сети за несколько часов до захвата заложников.

"С днём антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду", - говорит парень с автоматом и в берете.

11:09 Местные жители уже ведут трансляцию. "Может кого-то из атошников накрыло", - предполагает автор стрима.

11:05 Увеличенное фото треснувших стекол автобуса.

11:03 Автобус пригородного сообщения - он должен был следовать маршрутом Берестечко - Красниловка. Владелец - ЧП "Яцишин".

11:00 Фото автобуса. Шторы закрыты, одно из окон разбито.

10:59 По словам руководителя полиции, мужчина опубликовал в соцсетях пост о недовольстве системой, конкретных требований и претензий злоумышленник не выдвигает. Полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских в центральную часть города.

10:57 Перекрыта Театральная площадь города - это почти в самом центре.

10:50 Видеообращение начальника волынской областной полиции Юрия Крошко.