Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на прошлой неделе свои границы для украинцев открыли еще 13 стран. На данный момент всего в перечне 39 стран, куда жители Украины могут отправиться с соблюдением определенных правил во время карантина.

Об этом глава МИД рассказал в ходе онлайн-брифинга, во вторник, 21 июля.

"На прошлой неделе я объявлял о 26 открытых или относительно открытых странах для украинцев. По состоянию на сейгодня таких стран уже 39", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что не в каждом случае речь идет о полностью свободном въезде. В определенных странах нужно соблюдать правила, руководствоваться решением органов власти этих стран, а также проверять информацию перед поездками на карте МИД.

Вот список 13 стран, которые открыли въезд для граждан Украины:

Болгария,

Словения,

ОАЭ,

Ирландия,

Мальдивы,

Антигуа и Барбуда,

Эквадор,

Ямайка,

Камбоджа,

Коморские острова,

Пакистан,

Сент-Люсия,

Пуэрто-Рико.

"МИД будет продолжать работать над тем, чтобы украинцы имели больший выбор и больше возможностей для путешествий за границу", - сказал Кулеба.

Кулеба об открытых границах с 55 минуты

Ранее мы писали, что ЕС сократил список стран для открытия границ. Теперь там всего 12 государств и Украины среди них нет.

Также сообщали, на каких условиях для украинцев открылась Греция. В частности, граждане Украины имеют право прилететь на отдых в эту страну, но при условии прохождения карантина (даже если не обнаружен коронавирус по прилету).