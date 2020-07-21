Еще 13 стран открыли свои границы для украинцев. Список
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на прошлой неделе свои границы для украинцев открыли еще 13 стран. На данный момент всего в перечне 39 стран, куда жители Украины могут отправиться с соблюдением определенных правил во время карантина.
Об этом глава МИД рассказал в ходе онлайн-брифинга, во вторник, 21 июля.
"На прошлой неделе я объявлял о 26 открытых или относительно открытых странах для украинцев. По состоянию на сейгодня таких стран уже 39", - сказал Кулеба.
Также он добавил, что не в каждом случае речь идет о полностью свободном въезде. В определенных странах нужно соблюдать правила, руководствоваться решением органов власти этих стран, а также проверять информацию перед поездками на карте МИД.
Вот список 13 стран, которые открыли въезд для граждан Украины:
Болгария,
Словения,
ОАЭ,
Ирландия,
Мальдивы,
Антигуа и Барбуда,
Эквадор,
Ямайка,
Камбоджа,
Коморские острова,
Пакистан,
Сент-Люсия,
Пуэрто-Рико.
"МИД будет продолжать работать над тем, чтобы украинцы имели больший выбор и больше возможностей для путешествий за границу", - сказал Кулеба.
Кулеба об открытых границах с 55 минуты
Ранее мы писали, что ЕС сократил список стран для открытия границ. Теперь там всего 12 государств и Украины среди них нет.
Также сообщали, на каких условиях для украинцев открылась Греция. В частности, граждане Украины имеют право прилететь на отдых в эту страну, но при условии прохождения карантина (даже если не обнаружен коронавирус по прилету).