Во вторник, 21 июля, в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. После этого в области ввели план "Заложник".

Об этом сообщил начальник полиции Волынской области Юрий Крошко, видео обнародовано в Facebook.

Центр города перекрыт. На Театральной площади Луцка, перед драмтеатром, находится автобус с поврежденными окнами. Очевидцы говорят, что слышали звуки, похожие на выстрелы. На месте работают несколько экипажей полиции и взрывотехники.

Сейчас, по словам Крошко, количество заложников неизвестно, четких требований мужчина не выражает. Его личность устанавливают. Известно, что у него есть оружие и взрывчатка.

Напомним, в селе на Прикарпатье провокаторы с топорами несколько часов держали в заложниках журналистов телеканала "Интер".

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