В Киеве в ночь на вторник, 21 июля, возле магазина на улице Выговского неизвестные взорвали банкомат. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и разыскивает злоумышленников.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на странице в Facebook.

"Сегодня около 01:30 в столичную полицию обратился местный житель, который сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского", - говорится в сообщении.

Полицейские осмотрели место преступления, опросили свидетелей. Предварительно установлено, что неизвестные с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись.

"В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается", - добавили правоохранители.

Отмечается, что следственный отдел Подольского управления полиции начал уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Данная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области подрывникам банкомата удалось унести с собой почти миллион гривен.

Также писали, что в Харькове неизвестные взорвали банкомат в жилом доме и забрали все деньги.