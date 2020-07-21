Большую часть средств из фонда восстановления и модернизации экономики Евросоюза, который утром 21 июля после длительных и сложных переговоров утвердили лидеры ЕС, потратят в 2021-2022 году. Приоритетными для инвестирования станут перспективные проекты - например, возобновляемая энергетика или искусственный интеллект.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Утвержденный план восстановления экономики предусматривает:

Создание фонда восстановления и модернизации экономики New Generation EU объемом в 750 млрд евро. 70% всех денег потратят в 2021-2022, остальное в 2023.





Часть денег в новый фонд соберут с самих стран-членов ЕС, часть возьмут в долг на рынке. Расплачиваться по этим долгам планируется до 2059 года.





Каждая страна представит Брюсселю план восстановления своей экономики. Средства будут выделять на проекты, одобренные Еврокомиссией и большинством стран ЕС.





Среди ключевых направлений для инвестирования - перспективные проекты, такие как 5G, искусственный интеллект и возобновляемая энергетика.





Согласованный сегодня фонд - один из нескольких инструментов спасения экономики ЕС. Кроме него есть еще несколько инструментов поддержки на сотни миллиардов евро.

Напомним, переговоры по восстановлению экономики Евросоюза должны были продлиться два дня, но в итоге лидеры ЕС согласовывали план четыре дня.

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