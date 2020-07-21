Запорожская областная организация Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) и работники СМИ области открыто обратились к председателю парламентского Комитета по вопросам информполитики Никите Потураеву и к вице-премьер-министру, председателю Запорожской областной организации партии "Слуга народа" Михаилу Федорову. Журналисты требуют пересмотреть законопроект "О медиа".

Об этом пишет глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook, во вторник, 20 июля.

Так, члены НСЖУ выражают обеспокоенность опасной для демократии и свободы слова тенденцией, которая четко прослеживается в законопроекте "О медиа". Во время кампании по местным выборам в Запорожской области авторы обращения призывают представителей партии "Слуга народа" к активному общению с работниками местных СМИ о реальных потребностях украинских медиа и журналистов.

"Считаем необходимым отметить, что печатные местные СМИ нуждаются сейчас не в государственном регулировании (это первое, к чему упорно обращается каждая власть), а в поддержке государства, реализации мероприятий по действенной помощи местным медиа", - говорится в обращении.

Также в документе критикуется существенное расширение полномочий медиа-регулятора.

"Это полностью зависящая от власти организация. Ее полномочия по регулированию и контролю за распространением информации, причем не только телерадиовещателей, но и любой информационной деятельности, включая распространение информации печатными СМИ, являются чрезмерными. К чему это приводит, мы уже не раз видели на примерах закрытия "нелояльных" к власти телеканалов. Предоставление Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания возможности выключать или блокировать СМИ означает введение цензуры в медиа", - говорится в обращении.

Также авторы заявления добавили, что действующее законодательство о СМИ нуждается в обновлении, так как медийное пространство за последние годы претерпело значительные изменения, огромное место на медиа-рынке заняли интернет-СМИ, онлайн-медиа, социальные сети. Но новое медийное законодательство не должно создавать опасности для свободы слова в Украине.

Напомним, журналисты призвали Верховную Раду отклонить скандальный законопроект "О медиа". Они призвали не делать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания мега-регулятором всех украинских СМИ.

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