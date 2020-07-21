В Кирилловке, которая стала одним из 10 самых популярных мест отдыха украинцев летом-2020, наблюдается нашествие медуз. Из-за этого многие отдыхающие предпочитают не заходить в море и отдыхать на берегу.

Об этом рассказал YouTube-блогер Евгений Webmancer.

Так, по его словам, отдых в Кирилловке в июле 2020 года оказался не совсем таким, как он себе его представлял.

"В этом году здесь очень-очень много медуз и морских блох. В первый день ужалили дочь. Она после этого наотрез отказалась заходить в море. Во второй день ужалили меня. После этого заходить на глубину стали уже намного аккуратнее. В основном, весь отпуск провели на берегу рассматривая медуз и загорая. Очень необычный выдался отпуск", - рассказал блогер.

По его словам, жалят медузы достаточно ощутимо - сравнить это можно с ощущением, когда обжегся крапивой.

Отметим, что медузы в Азовском море были и раньше, однако они приплывали на пляжи курортных городов позже, и было их гораздо меньше. Предположительно, на сегодняшнюю ситуацию повлияло изменение уровня солености воды в Азовском море. Вероятно, после шторма медуз станет меньше, так как их отнесет ветром от пляжей.

Напомним, "Страна" писала о том, какой будет погода в Одессе, Бердянске, Кирилловке и других курортах Украины в июле.

Также мы сообщали, что на позапрошлых выходных украинцы застряли в пробках на подъездах к морю.