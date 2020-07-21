В харьковском зоопарке отпраздновали день рождения слонихи Тенди, которой исполнилось 22 года. Животное является первым слоном, родившимся в независимой Украине.

Об этом говорится в сюжете ТСН, видео обнародовано в Youtube.

Как сообщается, в Харьков азиатская слониха приехала из Одессы двадцать лет назад, и тогда она была еще совсем маленькой - полтора метра высотой и весом всего 800 килограммов. Сейчас же, в свои 22 года она весит целых три тонны.

Пожелания слонихе сотрудники зоопарка написали мелом прямо на дереве посреди вольера, а потом угостили ее праздничным десертом из бананов, яблок и морковки. В свое время рождение Тенди стало сенсацией.

Ранее мы писали, как в харьковском зоопарке отпраздновали день рождения самки бегемота Степаниды, которой исполнилось 27 лет.

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