Минздрав показал статистику коронавируса по регионам Украины на 21 июля
В Украине, где число зараженных Covid-19 перевалило за 60 000 человек, за минувшие сутки больше всего новых случаев корронавируса выявили во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, по состоянию на 09:00 21 июля в стране зафиксировано уже 60 166 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 (+673 за сутки). 1 518 из них оказались летальными (+20), 32 199 пациентов выздоровели (+760).
Статистика распространения вируса по регионам на 21 июля:
Львовская область - 8 229 случаев (+114 за сутки);
Киев - 7 034 случая (+73);
Черновицкая область - 5 363 случая (+31);
Ровенская область - 5 183 случая (+39);
Закарпатская область - 4 518 случаев (+78);
Ивано-Франковская область - 3 611 случаев (+75);
Киевская область - 3 332 случая (+24);
Волынская область - 3 318 случаев (+37);
Харьковская область - 3 082 случая (+49);
Одесская область - 2 638 случаев (+65);
Тернопольская область - 2 466 случаев (+10);
Винницкая область - 2 330 случаев (+13);
Житомирская область - 1 609 случаев (+7);
Днепропетровская область - 1 224 случая (+15);
Хмельницкая область - 991 случай (+11);
Черкасская область - 847 случаев (+2);
Донецкая область - 797 случаев (+3);
Кировоградская область - 686 случаев (+4);
Запорожская область - 682 случая (+4);
Черниговская область - 649 случаев (+7);
Николаевская область - 524 случая (+2);
Сумская область - 371 случай (+0);
Полтавская область - 356 случаев (+3);
Херсонская область - 216 случаев (+3);
Луганская область - 110 случаев (+4).
Напомним, в ВОЗ заявили, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться только к середине 2021 года.
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