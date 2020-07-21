В Украине, где число зараженных Covid-19 перевалило за 60 000 человек, за минувшие сутки больше всего новых случаев корронавируса выявили во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, по состоянию на 09:00 21 июля в стране зафиксировано уже 60 166 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 (+673 за сутки). 1 518 из них оказались летальными (+20), 32 199 пациентов выздоровели (+760).

Статистика распространения вируса по регионам на 21 июля:

Львовская область - 8 229 случаев (+114 за сутки);

Киев - 7 034 случая (+73);

Черновицкая область - 5 363 случая (+31);

Ровенская область - 5 183 случая (+39);

Закарпатская область - 4 518 случаев (+78);

Ивано-Франковская область - 3 611 случаев (+75);

Киевская область - 3 332 случая (+24);

Волынская область - 3 318 случаев (+37);

Харьковская область - 3 082 случая (+49);

Одесская область - 2 638 случаев (+65);

Тернопольская область - 2 466 случаев (+10);

Винницкая область - 2 330 случаев (+13);

Житомирская область - 1 609 случаев (+7);

Днепропетровская область - 1 224 случая (+15);

Хмельницкая область - 991 случай (+11);

Черкасская область - 847 случаев (+2);

Донецкая область - 797 случаев (+3);

Кировоградская область - 686 случаев (+4);

Запорожская область - 682 случая (+4);

Черниговская область - 649 случаев (+7);

Николаевская область - 524 случая (+2);

Сумская область - 371 случай (+0);

Полтавская область - 356 случаев (+3);

Херсонская область - 216 случаев (+3);

Луганская область - 110 случаев (+4).

Напомним, в ВОЗ заявили, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться только к середине 2021 года.

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