В ночь с понедельника на вторник, 21 июля, в Люботине сломался поезд №726 "Интерсити" Киев-Харьков. Пассажиры прибыли в конечный пункт назначения с задержкой в два часа.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укразлизныци".

Поломка произошла в городе Люботин, расположенном в 25 километрах от Харькова. Сейчас специалисты "Укрзализныци" и Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда.

"Пассажиров рейса доставили на станцию назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в 2 часа (по расписанию время прибытия 22:47 - Ред.). "Укрзализныця" приносит извинения за временные неудобства", - сообщили в компании.

Напомним, 20 июля из-за аварии электровоза под Днепром по Украине с опозданием прибыли 12 поездов.

Также мы писали, что "Укрзализныця" продает билеты на 100% мест в поездах, которые едут через Киев.