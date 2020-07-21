В России официально заявили о том, что вакцина от коронавируса успешно создана.

Завершен цикл клинических испытаний. Анонсировано, что в начале августа вакцина будет зарегистрирована и запущено ее производство. Старт массового прививания в России планируется на сентябрь.

Всего в мире сейчас проводится исследование более 150 крупных разработок вакцин. На финальной стадии - только семь, включая Россию.

"Страна" рассказывает, о создании российской вакцины, ее испытаниях, побочной реакции и сколько она может стоить. Украинцы могут заинтересоваться ней, поскольку власти обещают привезти в нашу страну зарубежные препараты для прививок не ранее весны 2021 года.

Как и где в России создавали вакцину от коронавируса

Разработка вакцины от ковида в России началась зимой. Ее и создавали, и испытывали не в одном центре, а в нескольких - всего на 14 платформах. Сколько денег на это выделено из госбюджета - не уточняется, но эксперты считают, что речь идет о миллиардах рублей.

В разных местах вакцины делали по ряду причин. Как говорится, раскладывать яйца в несколько корзин российские власти решили, так как у одного центра, допустим, могло не получиться или произошла бы задержка. Также вакцины отличаются консистенцией, типом приема и категориями граждан - например, отдельно делают прививку для детей.

Из вакцин для взрослых выделим три.

Первая - в Новосибирске, который в России считается негласным центром по разработке вакцин, в научном центре "Вектор". Там готовят препарат, который будет вводиться в организм с помощью назальных капель (в нос). Сейчас проводятся ее клинические испытания на людях.

Вторая - в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Она в виде кисломолочного продукта - йогурта, который нужно употреблять внутрь; испытания также еще не завершены.

Третья - назовем ее традиционной - в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в Москве совместно с Минобороны. Такая прививка вводится в правое плечо. Именно она уже прошла испытания на людях и первой будет запущена в производство. На ней остановимся подробнее.

Препарат разрабатывался методом генной инженерии. Простыми словами ученые описывали его так. Вакцина создана на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве контейнера. С его помощью доставляется коронавирусный ген в клетки. Там он запустить синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой "короны", из-за которой вирус получил свое название) и познакомить таким образом с ним иммунную систему.

Как проходили испытания вакцины и побочная реакция

Первыми традиционную прививку от коровируса ввели себе московские специалисты из Научного центра Гамалеи во главе со своим руководителем, 68-летним Александром Гинцбургом. Это распространенная мировая практика, когда ученые принимают свои же препараты, тем самым подтверждая уверенность в их безопасности.

Вместе с ними участвовали в разработке вакцины сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. В связи с этими первая группа испытуемых была собрана из военных.

В Минобороны сообщили, что отобрали 50 военнослужащих-добровольцев, в том числе пять женщин. В итоге 18 из них были помещены в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко в Москве.

СМИ наведывались к ним нечасто. По телевидению показывали молодых мужчин. Они находились в медицинских палатах, одеты в пижамы или спортивные костюмы, сидели на кроватях, общались между собой, отдыхали. Потом была выписка, на ней мужчины в гражданском. Журналисты взяли у некоторых интервью - все контрактники. Их увезли на военном автобусе, но сразу службу они не продолжат - каждому полагается отпуск.

Контрактник, который отправлялся в отпуск в Екатеринбург, рассказывал о возможных побочных эффектах без конкретики: "Эмоции переполняли. Говорили: может то произойти, может то произойти, но факту ничего не было".

Было объявлено, что апробация препарата на первой группе военных прошла успешно, выработка иммунитета к коронавирусу подтверждена.

Вторая группа формировалась уже из обычных граждан. Их объединяло то, что они были признаны абсолютно здоровыми (без хронических заболеваний, без сердечной недостаточности и др.). Сначала такие люди пребывали на самоизоляции в подмосковном санатории на протяжении 14 дней. Потом 28 дней пребывания в стационаре в московском Сеченовском институте.

У них была бустерная система - когда прививку делают в два приема, чтобы усилить эффект первой вакцинации. Врачи сообщили, что из побочных эффектов наблюдались покраснения и уплотнения на месте инъекции, повышение температуры, першение в горле, у некоторых болели суставы и живот. Ко вторым суткам симптомы уменьшались, а через 20 дней сходили на нет. При этом медики добавляли, что вся эта "побочка" была ожидаемой.

Испытуемым предстоит на один день вернуться в госпиталь на 42-й день. Им проведут итоговый медицинский осмотр и диагностику.

Все участники второй группы получили денежное вознаграждение за участие в апробации - по 100 тысяч рублей (38 тысяч гривен). Одна из испытуемых рассказывала, что больше всего соскучилась по своей дочери, зато теперь "у мамы есть супер-сила" - она не может заболеть коронавирусом, не должна носить маску.

Врачи говорят, что эта "супер-сила" будет сохраняться на протяжении двух лет. По сообщениям российских властей, принудительного прививания населения не будет. О своем желании привиться в опросе ВЦИОМ заявили 59% опрошенных россиян. Наибольшую готовность выразили люди старше 60 лет (70% от числа респондентов в возрастной группе) и опрошенные от 18 до 24 лет (68%).

По полису обязательного медицинского страхования (ОМС), который могут получить россияне и иностранцы с видом на жительство, обычно прививки делают бесплатно для гражданина. Вообще же эксперты считают, что цена такого препарата против коронавируса составит около 1500 рублей (600 гривен) - допустим, если если ее захотят сделать россияне в частной клинике или иностранцы. Однако отметим, что официально пока никаких расценок нет.

Вакцинировали уже в апреле?

На днях агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в России уже вовсю прививают от коронавируса. Доступ к вакцине еще в апреле, по данным СМИ, был у бизнесменов и высокопоставленных чиновников. Они якобы "по блату" вводили себе препараты, чтобы не ограничивать себя в общении и не заболеть.

Иностранное агентство назвало две конкретных компании - "Русала" и "Фосагро", сотрудники которых могли сделать себе прививки. Обе в России и за рубежом достаточно известные - их владельцы входят в санкционный список США. Первая - производитель первичного алюминия Олега Дерипаски. Вторая - производитель химических удобрений, основатель и гендиректор Андрей Гурьев.

В России опровергли, что вакцину вводили кому-либо, кроме испытуемых. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину прививку тоже еще не делали, "потому что она не сертифицирована, а подвергать риску главу государства нельзя".