Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием запрета в Украине сети 5G и заявил, что на данный момент отсутствуют любые доказательства, подтверждающие содействие 5G в распространении коронавируса или любой другой болезни или инфекции.

Ответ главы государства опубликован во вторник, 21 июля, на его официальном сайте.

"На сегодня установлен предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот, а именно в диапазоне частот (волн) от 30 МГц до 300 ГГц. Европейский парламент подчеркивает, что при выполнении рекомендаций по допустимому уровню электромагнитного излучения для радиочастот, 5G не несет вреда человеческому здоровью", - говорится в ответе Зеленского.

Также он добавил, что, по информации ВОЗ, после многих проведенных исследований не было выявлено вредного влияния на здоровье беспроводных радиотехнологий, в том числе от 2G, 3G, 4G и 5G.

"Отсутствуют любые доказательства, подтверждающие содействие 5G в распространении коронавируса или любой другой болезни или инфекции. На момент появления Сovid-19 большинство стран не имело, и в настоящее время не имеет сетей 5G. Следовательно, они даже теоретически не могли способствовать распространению коронавируса", - добавил президент.

Кроме того, он отметил, что пока не утвержден план мероприятий по внедрению 5G в Украине в 2020 году.

Ранее мы писали, что в разгар карантина многие люди по всему миру поверили в конспирологическую теорию о том, будто связь в формате 5G негативно влияет на здоровье и способствует пандемии коронавируса. В начале апреля в Великобритании уничтожили несколько сотовых вышек 5G.