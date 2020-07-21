В Винницкой области спустя три дня после исчезновения правоохранителям удалось отыскать 16-летнюю девушку, которая 17 июля ушла за водой и пропала.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Наталья Кателян исчезла 17 июля в селе Александровка. Она пасла скот вместе с мамой, а потом пошла за водой и не вернулась. Тогда начались ее активные поиски.

"Поиски Натальи не прекращались ни на минуту. Полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии, местной общиной, спасателями обходили каждый дом, опрашивали каждого жителя, прочесывали каждый сантиметр территории cела. Обследовали прилегающие населенные пункты, колодцы, водоемы, заброшенные здания", - сообщили правоохранители.

20 июля поиски дали результат. Оперативники разыскали девушку на окраине села. Наталья была в лисьей норе. Она не могла позвать на помощь и самостоятельно выбраться. Полицейские освободили ее из земляной ловушки и вызвали "скорую".

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