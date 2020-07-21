Во вторник, 21 июля депутаты Верховной Рады соберутся на внеочередное заседание. В его ходе планируется рассмотреть ряд законопроектов, в том числе - некоторые из тех, которые парламент не успел обсудить в пятницу.

Об этом свидетельствует распоряжение председателя Рады Дмитрия Разумкова, обнародованное на сайте парламента.

Заседание сегодня начнется в 12:00. В повестке дня так же и изменения в бюджет относительно надлежащего финансового обеспечения восстановления института специалистов по социальной работе для выявления и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Так же нардепы сегодня рассмотрят:

проект Постановления Верховной Рады Украины об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений;





проект закона Украины о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности (рег. № 3739);





проект закона о разведке (рег. № 2412-д);





проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства (реестр № 3355-1);





проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом (рег. № 2258);





проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реформы патентного законодательства) (реестр. № 2259);





проект закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей (реестр. № 2456);





проект постановления Верховной Рады Украины об отмене решения Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (рег. №2285-д-П, 2285-д-П1, 2285-д-П2);





проект закона о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (рег. № 3760);





проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования (реестр. № 2275);





проект закона Украины о сельскохозяйственной кооперации (рег. № 0856);





проект закона Украины об основах молодежной политики (рег. № 3718);





проект закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства (рег. № 3060);





проект постановления Верховной Рады Украины об отмене решения Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии в целом как закон проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом) (реестр. № 2426-П);





проект постановления Верховной Рады Украины об отмене решения Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии в целом как закона проекта закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей" (регистр. № 2524-П).

Напомним, на пресс-конференции 21 июля спикер Рады Дмитрий Разумков сообщал, что в повестку дня внеочередного заседания не внесли проект закон Бужанского об отсрочке украинизации русскоязычных школ. Также председатель парламента признал, что принимать закон Бужанского о русских школах в сентябре будет уже бессмысленно.

Также мы писали, что 17 июля Дмитрий Разумков закрыл третью сессию IX созыва Рады.