По состоянию на утро вторника, 21 июля, в Украине коронавирус подтвердился еще у 673 человек. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 60 166 с начала эпидемии. Вчера, 20 июля, общее число зараженных в нашей стране составляло 59 493 человека.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, всего в Украине от Covid-19 с начала эпидемии умерло уже 1 518 человек (прирост за сутки + 20 человек), выздоровело 32 199 пациентов (+ 760 за сутки).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у главреда "Цензор.нет" Юрия Бутусова обнаружен коронавирус. Он был на ток-шоу вместе с нардепами.

Так же мы рассказывали, что в России военные заявили о создании вакцины от коронавируса.