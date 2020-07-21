В Киеве пропал без вести руководитель общественной организации "Дом милосердия" 40-летний Алексей Кучапин. Последний раз на связь он выходил 16 июля: тогда он рассказал, что едет из столицы в Днепр и намерен воспользоваться сервисом BlaBlaCar.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

"16 июля сказал, что уезжает из Киева в Днепр через сервис BlaBlaCar. После этого на связь не выходил. Одет был в серую футболку, коричневые шорты, синие кроссовки, бежевую кепку. Также с собой был зелёный рюкзак. Рост 174 см, вес 90 кг", – сказано в сообщении.

Впрочем, позже в компании BlaBlaCar сообщили, что Кучапин в указанные даты их сервисом не пользовался.

Единомышленники Алексея Кучапина считают, что исчезновение мужчины может быть связано с его общественной деятельностью. Более того, после того, как он перестал выходить на связь, его номер исчез из всех закрытых волонтерских групп.

"Из всех этих групп его номер был удален. Также перестал работать сайт "Дома милосердия", - рассказал друг пропавшего Захария Керстюк.

По словам Керстюка, в последнее время Алексей Кучапин активно занимался "расследованием продаж детей на экспорт и пытался помочь вырваться из рабства девочкам-сиротам, которых незаконно удерживали под эти "программы". А во время карантина, по данным Крестюка, Кучапин за свои деньги снимал квартиры и селил туда людей с улиц.

"Также он пытался возвращать отобранные у бабушек и инвалидов квартиры", - сообщил Керстюк.

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