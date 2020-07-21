Министерство юстиции предупреждают украинцев, что с 5 по 16 августа прием документов на регистрацию физических лиц-предпринимателей и общественных формирований осуществляться не будет.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документы принимать не будут потому, что в указанный период не будет работать Единый государственный реестр. Министерство юстиции будет обновлять программное обеспечение.

Помимо прочего, нельзя будет ни внести корпоративные изменения (адрес, коды КВЭД, сменить директора, учредителей и т.п.), ни зарегистрировать или ликвидировать предприятие, ФОП или ГФ_.

Напомним, по данным НБУ, количество новых зарегистрированных предприятий ФОП превысило докарантинные показатели.

Также мы писали, что ФОПам и бизнесу банки отказываются открывать счета из-за налоговых долгов.