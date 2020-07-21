В России заявили об успешном завершении клинических испытаний на добровольцах и создании вакцины против коронавируса. С таким оптимистичным заявлением выступил заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

Об этом передает Telegram-канал "Пул №3".

Руслан Цаликов отметил, что специалисты и ученые Национального исследовательского центра уже провели окончательную оценку проведенных испытаний.

По его словам, иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, принимавших участие в испытаниях нового препарата.

"Таким образом, первая российская вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", - уверяет заместитель министра обороны России.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ заявили, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться только к середине 2021 года.

Так же мы рассказывали, что в Украину вакцина от коронавируса поступит не ранее весны 2021 года, как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.