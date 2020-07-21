Вчера, 20 июля, в четвертую годовщину трагической гибели журналиста Павла Шеремета целый ряд международных организаций потребовал скорейшего наказания для исполнителей и заказчиков этого преступления.

Так, например, мониторинговая Миссия ООН по правам человека призвала украинских властей не только наказать убийц Шеремета, но и защитить журналистов, освещающих судебный процесс.

Об этом говорится в заявлении миссии на ее Facebook-странице.

"... 4 года назад известный журналист Павел Шеремет был убит в результате взрыва в центре Киева. Убийства и нападения на журналистов должны прекратиться. Мы призываем власти обеспечить ответственность за это убийство с соблюдением всех гарантий эффективного и беспристрастного расследования и справедливого судебного разбирательства для подозреваемых", - говорится в заявлении.

Кроме того, миссия ООН обратила внимание на факты угроз и нападений на журналистов, освещающих процесс по делу Шеремета.

"Протестующие, которые поддерживают подозреваемых, угрожали и нападали в присутствии полиции на некоторых журналистов, освещающих процесс по этому делу. Мы призываем органы власти обеспечить безопасность в судах и привлечь виновных лиц к ответственности", - заявили в Миссии в ООН.

Напомним, журналистка "Страны" Юлия Корзун, которая работала в Апелляционном суде Киева, где рассматривалась мера пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, подверглась угрозам и оскорблениям в свой адрес со стороны поддержки Кузьменко.

В итоге нашего корреспондента признали потерпевшей по факту препятствия журналистской деятельности, а также угроз в ее адрес.

Так же мы опубликовали интервью с мамой погибшего журналиста. Людмила Шеремет рассказала, что она думает о подозреваемых по делу об убийстве сына, о памятнике ему в Киеве и об отношении к Зеленскому и Порошенко.