Вчера, 20 июля, компания Илона Маска SpaceX осуществила очередной успешный запуск в космос. В этот раз ракета Falcon 9 вывела на орбиту военный спутник связи Anasis II по заказу армии Южной Кореи.

Трансляцию старта в прямом эфире показала пресс-служба SpaceX.

Видео: SpaceX

Старт Falcon 9 состоялся с американского космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Первоначально пуск был запланирован на воскресенье, 19 июля. Однако во время проверки систем ракеты его перенесли на сутки из-за некорректных результатов тестов второй ступени.

После успешного старта первая ступень Falcon 9 приземлилась на специальную платформу в Атлантическом океане.

Как отдельно уточнили в SpaceX, именно эти первые ступени использовались во время запуска на орбиту пилотируемого корабля Crew Dragon, который доставил американских астронавтов на борт МКС.