В США не оставляют попыток заблокировать строительство российского газопровода в Европу "Северный поток-2". Очередной шаг на пути жесткого противостояния сделал Конгресс США.

Палата представителей единогласно одобрила поправки об усилении санкций против строительства и "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Их внесут в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Предполагается, что санкции будут вводиться против иностранных лиц, которые способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб.

Об этом передает Коммерсант со ссылкой на ТАСС.

Санкции против строительства газопроводов были введены в конце 2019 года. В 2020 году их предложили ужесточить. При этом в Сенат и Палату представителей внесены разные законопроекты об ограничениях. После утверждения в палатах будет создана комиссия, которая согласует расхождения по проекту оборонного бюджета.

Напомним, что ужесточить санкции также предложил Госдепартамент США. Госсекретарь Майк Помпео потребовал от Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV "уйти немедленно", иначе компании могут столкнуться, в частности, с блокировкой всех активов в США. Новые угрозы звучат на фоне активизации усилий "Газпрома" по завершению проекта.

Ранее "Страна" сообщала, что в России придумали, как обойти санкции США и достроить "Северный поток-2".