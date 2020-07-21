В понедельник, 20 июля, в курортной Затоке Одесской области было совершено двойное убийство. тут были застрелены владелец одной из баз отдыха и его жена.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Преступление произошло около 04:00 - в это время в полицию поступил сигнал о стрельбе на территории одной из местных баз отдыха. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили на месте происшествия тела 50-летнего владельца базы и его 44-летней жены.

Для розыска и задержания злоумышленника была объявлена спецоперация "Сирена", и уже в течение часа оперативники уголовного розыска совместно с бойцами батальона полиции особого назначения и нацгвардейцами установили и задержали стрелка. Им оказался 52-летний житель Затоки. Также было изъято орудие убийства - ружье.

Установлено, что подозреваемый и погибшие были кумовьями, однако последние несколько лет у них были натянутые отношения из-за долга. Накануне вечером правонарушитель в состоянии опьянения приехал к семейной паре на базу отдыха и устроил ссору из-за денег. В тот раз конфликт удалось погасить и гость ушел. Однако ночью он вернулся, вооруженный охотничьим ружьем, и несколько раз выстрелил в сторону супругов. От полученных огнестрельных ранений те скончались на месте.

В связи с чрезвычайным происшествием начато уголовное производство. Фигуранту сообщили о подозрении по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За умышленное убийство двух человек ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее "Страна" писала, что в ночь на 20 июля в Затоке пылали две базы отдыха.

Мы также рассказывали, что в том же поселке гидроцикл убил отдыхающего, который плавал на матрасе.