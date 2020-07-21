Какие медицинские маски самые безопасные, выяснили ученые США. Фото: pixabay.com

Согласно итогам исследований американских ученых-вирусологов, на первом месте по защите дыхательных путей оказались маски медицинского типа N99 и N95, а на втором - простые хирургические. 

Об этом сообщает Science Alert.

После анализа разных масок в 194 странах мира ученые определили, что от вирусов и, в частности, коронавируса, лучше всего дыхательные пути защищают маски медицинского типа N99 и N95.

Они качественно фильтруют воздух от вирусных частиц и снижают риск заражения на 94-99% даже после 20 минут присутствия на загрязненной территории. Все потому, что маски именно этого типа плотно прилегают к коже и выполнены из материалов, которые не пропускают патогены. 

Какие маски лучше защищают от Сovid-19. Фото: medvestnik

Маска N95

Какие маски лучше защищают от Сovid-19. Фото: medvestnik

Маска N99

На втором месте оказались простые одноразовые хирургические маски, так как они изготовлены для фильтрации воздуха именно от мельчайших вирусных частиц. Говоря о сделанных в домашних условиях масках, ученые рекомендуют использовать шелк, шифон или фланель с одной стороны и хлопок с другой, чтобы обеспечить качественную двухстороннюю защиту. Однако такие маски все-равно менее эффективны. 

Отмечается, что беспрепятственный доступ к средствам индивидуальной защиты должны иметь, в первую очередь, врачи. Также исследователи сообщили, что рост смертности коронавируса в странах, где ввели обязательный масочный режим значительно ниже стран, где ограничения не вводили - 7% и 55% соответственно. 

Напомним, в Минздраве показали, в каких странах медицинские маски носят с большей охотой и граждане каких стран настойчиво отказываются использовать средства индивидуальной защиты

Как сообщала "Страна", на заседании 15 июля Кабмин одобрил законопроект, в соответствии с которым украинцы, которые нарушают масочный режим в общественных местах, должны будут заплатить штраф в размере от 170 до 255 гривен. А вот владельцам заведений, где посетители не носят маски, придется заплатить от 3 400 до 5 100 грн

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