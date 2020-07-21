Согласно итогам исследований американских ученых-вирусологов, на первом месте по защите дыхательных путей оказались маски медицинского типа N99 и N95, а на втором - простые хирургические.

Об этом сообщает Science Alert.

После анализа разных масок в 194 странах мира ученые определили, что от вирусов и, в частности, коронавируса, лучше всего дыхательные пути защищают маски медицинского типа N99 и N95.

Они качественно фильтруют воздух от вирусных частиц и снижают риск заражения на 94-99% даже после 20 минут присутствия на загрязненной территории. Все потому, что маски именно этого типа плотно прилегают к коже и выполнены из материалов, которые не пропускают патогены.

Маска N95

Маска N99

На втором месте оказались простые одноразовые хирургические маски, так как они изготовлены для фильтрации воздуха именно от мельчайших вирусных частиц. Говоря о сделанных в домашних условиях масках, ученые рекомендуют использовать шелк, шифон или фланель с одной стороны и хлопок с другой, чтобы обеспечить качественную двухстороннюю защиту. Однако такие маски все-равно менее эффективны.

Отмечается, что беспрепятственный доступ к средствам индивидуальной защиты должны иметь, в первую очередь, врачи. Также исследователи сообщили, что рост смертности коронавируса в странах, где ввели обязательный масочный режим значительно ниже стран, где ограничения не вводили - 7% и 55% соответственно.

Напомним, в Минздраве показали, в каких странах медицинские маски носят с большей охотой и граждане каких стран настойчиво отказываются использовать средства индивидуальной защиты.

Как сообщала "Страна", на заседании 15 июля Кабмин одобрил законопроект, в соответствии с которым украинцы, которые нарушают масочный режим в общественных местах, должны будут заплатить штраф в размере от 170 до 255 гривен. А вот владельцам заведений, где посетители не носят маски, придется заплатить от 3 400 до 5 100 грн.