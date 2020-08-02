Сотрудники Чернобыльского заповедника ищут на территории зоны отчуждения ЧАЭС естественные леса. Это экосистемы, которые существенно не задевала и не меняла хозяйственная деятельность человека. Их еще называют девственными, коренными, первичными, первобытными лесами или пущами.

Пост на эту тему опубликован в Facebook заповедника.

Особенность и уникальность этих лесных экосистем в том, что они развиваются лишь под влиянием природных процессов и являются саморегулируемыми системами.

Это среда, где почвы, флора и фауна не изменены и не разрушены человеческим вмешательством, где сформировался собственный микроклимат, благоприятный для существования многочисленных редких видов животных, растений, грибов, насекомых и микроорганизмов, которые практически невозможно встретить в освоенных людьми лесах.

Из-за активного вмешательства человека в природу и интенсивное хозяйствование пущ почти не осталось. Частично они сохранились в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье. Сейчас ведется их поиск на Полесье.

На территории заповедника насчитывается около 5% (около 7,5 тысяч га) старовозрастных лесов с разными древесными породами: дубами, соснами, ольхой.

В 2019 году начались первые работы по поиску и выделению пущ на территории заповедника. Было обследовано 10 участков старовозрастных лесов. В июне 2020 года была проведена комплексная экспедиция с участием ведущих ученых заповедника, представителей Полесского национального университета (г. Житомир) Полесского национального университета и Национального ботанического сада им. Фомина.

В результате было выявлено несколько участков, имеющих все признаки первобытного леса: наличие старых разновозрастных деревьев, мертвых сухостойных и поваленных деревьев и их остатков, богатого травяного яруса. Они расположены в приграничных территориях, на которых из-за близости государственной границы не было хозяйственных мероприятий.

Эти участки очень ценны для сохранения биоразнообразия, перспективны и интересны для научных исследований.

Ранее "Страна" показывала фото из зоны отчуждения неуловимого коростеля.

Также мы публиковали снимки цветения растений в заповеднике.