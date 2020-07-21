Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в США Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству.

Соответствующий указ №288/2020 от 20 июля опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в США Ельченко Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству", – сказано в тексте указа.

Как сообщалось, Зеленский 19 декабря уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

Напомним, Владимир Ельченко с 2010 до 2014 года был послом Украины в России. С 11 мая 2019 года по совместительству стал послом Украины на Ямайке, а 19 декабря 2019 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

6 января Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу и таким образом официально приступил к выполнению обязанностей посла Украины в США.