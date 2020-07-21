Гривня идет вниз: новый глава НБУ – новая политика?

Если на прошлой неделе ослабление гривны можно было объяснить эмоциональной реакцией финансового рынка на назначение нового председателя Нацбанка, то сегодняшние события на межбанке эмоциями уже не назовешь.

В первый день недели украинская валюта ослабла сразу на 18 копеек, и Нацбанк на это отреагировал выставив валюту на продажу по верхней планке торгов (то есть, не сыграв на понижение). Поэтому можно с достаточной долей уверенности говорить о том, что с приходом Кирилла Шевченко в НБУ действительно начинается новая финансовая эпоха.

Это было видно и по представлению нового главы регулятора президентом. Владимир Зеленский объяснил, что главная задача Шевченко – бороться с коронакризисом, что в нынешней ситуации означает (в идеале) вливание денег в экономику. А поскольку вливать из бюджета нечего, то остается один путь – ослабление гривны и увеличение инфляции. То есть политика, противоположная той, которую вел Яков Смолий.

Шевченко на этом представлении, конечно, напрямую не говорил о том, что будет ослаблять нацвалюту и способствовать росту цен, он говорил о положительных вещах – дальнейшем снижении учетной ставки (и без того находящейся на рекордно низком для Украины уровне) и удешевлении кредитов для бизнеса. Но в переводе на простой язык это означает то же самое – ослабление гривны и увеличение инфляции.

В принципе, этот путь, конечно, допустим, но приведет ли он к желаемому результату в Украине – это большой вопрос. А самый главный вопрос – сможет ли новый глава Нацбанка, пойдя на ослабление гривны, остановить курс в том месте, где инфляция перестает работать на экономику и начинает работать против нее?

Ведь слабая гривна – это еще и удорожание всех энергоносителей, которые у нас большей частью импортные. А это, в свою очередь, удорожание производства и рост тарифов для населения. Поэтому важно не только найти точку баланса, но и объявить о ней заранее, чтобы ослабление нацвалюты не превратилось в падение.

Пресс-конференция Разумкова: командный план или своя игра?

Главным политическим событием вчерашнего дня стала итоговая пресс-конференция спикера парламента Дмитрия Разумкова. В отличие от итоговых президентских пресс-конференций, подобное мероприятие от спикера не является украинской традицией, а потому заслуживает повышенного внимания.

Вполне возможно, что нынешний глава Верховной Рады, стараясь соответствовать своему имиджу интеллигентного и взвешенного политика, просто закладывает новую традицию. Однако при более внимательном рассмотрении можно прийти к выводу, что Разумков закладывает основы самостоятельной политической карьеры.

Особенно это становится очевидным, исходя из месседжей, которые выдал спикер. На сегодняшний день он – единственный из топ-политиков, который публично выступает хотя бы за осторожное изменение языкового законодательства в сторону его либерализации.

То есть, по сути, он – единственный, кто отстаивает ту программу, с которой на президентские выборы шел Зеленский. В определенной степени Разумков сегодня больше является Зеленским годичной давности, чем сам Зеленский.

Не исключено, что все это – согласованная политическая игра. Ведь в ситуации, когда окружение президента, правительство и руководство фракции все сильнее перетягивают Зеленского в русло политики Петра Порошенко, должен же быть хоть кто-то, кто дает понять избирателям на Юго-Востоке, что власть хотя бы помнит о своих обещаниях. Вот эту роль, возможно, и играет Разумков.

Но даже если его позиция согласована, это не отменяет того факта, что она способствует выделению спикера из Зе-команды в самостоятельную политическую фигуру (причем спикер единственный из команды президента, кто сумел стать политически субъектным). Причем более привлекательную для Зе-избирателей, чем все остальные, включая президента. А потому нельзя исключать, что "новым Зеленским" на президентских выборах-2024 окажется именно Разумков.

Зачем Михо прогнозирует Майдан и сепаратизм?

Тем временем другой представитель нынешней власти – глава Нацсовета реформ Михаил Саакашвили – отметился очередным скандальным заявлением, которое вчера было одной из главных тем для обсуждения. Михо сообщил сразу о двух угрозах, стоящих перед Украиной: попытке реванша на центральном уровне и сепаратизме на местном уровне.

Относительно реванша "сил, проигравших на прошлогодних выборах", все понятно: уже неоднократно звучала неофициальная информация о том, что Порошенко руками Александра Турчинова готовит на осень государственный переворот под видом нового Майдана. То, что эту тему озвучил Саакашвили – не совсем официальное лицо в руководстве страны, – скорее всего, является предупреждением со стороны власти в адрес организаторов потенциального переворота: на Банковой все знают и готовятся серьезно.

Что касается местного сепаратизма, то здесь, безусловно, со стороны Михо – явное преувеличение, вызванное начинающейся предвыборной кампанией. Не стоит забывать, что свое заявление Саакашвили сделал в "родной" Одессе, где в течение двух лет воевал с мэром. И желание убрать Труханова любой ценой подталкивает главного реформатора страны к гиперболам.

Правда, проблема, которую затронул Саакашвили, на самом деле глубже простых штампов про "сепаратистов". У мэров действительно сейчас нет никаких настроений на "откол от Украины" (что многие из них, кстати, доказали еще в 2014 году), однако тенденции последних месяцев действительно свидетельствуют, что население "окраин", разочарованное политикой центральной власти, все больше переходит в оппозицию к Киеву вообще, и мэры должны следовать этим настроениям.

Сепаратизм рождается не сам по себе – он является следствием ошибок центральной власти. И если Зеленский продолжит следовать политике предшественника, которую поддерживает только один регион, то тогда рост сепаратизма действительно может стать реальностью. Причем не только в южных и восточных областях.

Арест экс-главы "Укравтодора": большая зарплата – не гарантия честности?

Самое громкое событие вчерашнего дня – арест бывшего главы "Укравтодора", поляка Славомира Новака. Арестован он в Польше, однако обвинение чисто украинское – коррупция во время пребывания руководителем нашей госкомпании. Причем расследование ведут как польские, так и украинские правоохранители.

Если обвинения во взяточничестве подтвердятся (а судя по всему, так это и будет), "дело Новака" станет сильнейшим ударом по кадровой стратегии, которую Украине пытаются навязать уже пять лет.

Состоит она в том, что госкомпаниями должны руководить люди с высокими зарплатами (желательно иностранцы), что является гарантией от коррупции и способом выведения убыточных компаний в прибыльные.

Как видим, зарплата Новака в 60 тысяч долларов в год, удивившая даже Польшу, не является гарантией от того, что он будет брать взятки и отмывать их, наполняя уставные фонды польских компаний (на чем он, к слову и погорел, так как обратил на себя внимание силовиков Польши - если б не это, то вряд ли бы украинские "антикоррупционеры" заметили бы эту топ-коррупцию, так же как не замечают ее во многих других случаях и по прошлой и по нынешней власти).

Что касается прибыльности, то здесь показательным является пример "Укрпочты", которая шантажом выбила из Пенсионного фонда деньги за то, что почтальоны носят пособия пенсионерам. Если бы "Укрпочта" была частным предприятием, это было бы оправдано, но перекладывание денег из одного государственного кармана в другой вряд ли можно назвать прибылью.

Возвращаясь к "делу Новака", можно констатировать, что оно разрушает моральную основу всей сложившейся при Порошенко системы – от иностранцев-руководителей госкомпаний с высокими зарплатами до наблюдательных советов с не менее высокими зарплатами, которые также не гарантируют от коррупции. И в интересах самой власти сломать эту систему, потому что обходится она стране с дырявым бюджетом слишком дорого.

Борьба с эпидемией расколола ЕС

Основной темой обсуждения в Европе тем временем стал провал первого с начала эпидемии "живого" саммита лидеров ЕС. На нем должны были принять семилетний бюджетный план и решить вопрос по антикризисному фонду для преодоления экономических последствий эпидемии. Но ничего из этого не произошло, причем Евросоюз весьма жестко раскололся по основному вопросу: какой должна быть финансовая помощь.

Ситуация в чем-то напоминает 2010-2011 годы, когда на одной стороне была "тонущая" Греция, на другой – весь остальной ЕС. Греки говорили о том, что им нужна помощь, а им взамен предлагали программу кредитов с весьма жесткими условиями. Теперь история повторяется, но при других раскладах.

Четыре "экономических ястреба" – Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия – требуют, чтобы речь шла только о кредитах, которые будут возвращены. И их можно понять: перечисленные страны – это те, кто постоянно справляется с кризисами самостоятельно и не требует помощи, но они не хотят, чтобы кому-то помогали за их счет.

"Кто-то" – это, как обычно, Греция, Италия и Испания, а также многие страны Восточной Европы. Причем канцлер Германии Ангела Меркель на этот раз находится на их стороне, но не безвозмездно: она хочет с помощью финансов решить задачу политического укрепления ЕС. Именно поэтому ее предложение – давать не только кредиты, но и гранты, однако последние должны сопровождаться политическими условиями.

Одно из них – "верховенство европейского права" – очень не нравится венграм и полякам, за последние годы принявшим ряд законов, противоречащих нормам Евросоюза. Поэтому у антикризисного проекта есть оппозиция еще и с этой стороны.

Лидеры стран ЕС собираются провести в июле еще один раунд консультаций по этому вопросу, однако вероятность согласованного решения не так уж и велика. В конечном итоге, отсутствие решения – вполне приемлемый вариант для Амстердама, Копенгагена, Стокгольма и Вены: каждый будет выплывать в одиночку, и плодить нахлебников не придется.