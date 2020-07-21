Один из последних в Украине памятников Ленину под Одессой превратили в болгарского переселенца с лозой. Фото
В селе Зализничное Одесской области памятник Владимиру Ленину превратили в монумент болгарскому переселенцу с виноградной лозой.
Об этом написал в Facebook сотрудник общественной организации "Свитанок" и активист декоммунизации Вадим Поздняков.
Несмотря на национальный болгарский костюм, в который обрядили вождя мирового пролетариата, а также сельскохозяйственный антураж (корзина с ягодами винограда у ног и лоза в руке), в памятнике все равно узнается Ленин.
Весной местные журналисты писали, что монумент снесли в рамках декоммунизации, однако жители Зализничного во время карантина восстановили его.
По словам Позднякова, на открытых территориях в Украине теперь осталось всего два памятника Ленину: в селах Калчева и Городнее Болградского района Одесской области.
Между тем в Германии в июне установили двухметровую статую Владимира Ленина.
Ранее "Страна" писала, что российский политик Владимир Жириновский предложил продать мумию Ленина Китаю или Вьетнаму.