В селе Зализничное Одесской области памятник Владимиру Ленину превратили в монумент болгарскому переселенцу с виноградной лозой.

Об этом написал в Facebook сотрудник общественной организации "Свитанок" и активист декоммунизации Вадим Поздняков.

Несмотря на национальный болгарский костюм, в который обрядили вождя мирового пролетариата, а также сельскохозяйственный антураж (корзина с ягодами винограда у ног и лоза в руке), в памятнике все равно узнается Ленин.

Весной местные журналисты писали, что монумент снесли в рамках декоммунизации, однако жители Зализничного во время карантина восстановили его.

По словам Позднякова, на открытых территориях в Украине теперь осталось всего два памятника Ленину: в селах Калчева и Городнее Болградского района Одесской области.

Между тем в Германии в июне установили двухметровую статую Владимира Ленина.

Ранее "Страна" писала, что российский политик Владимир Жириновский предложил продать мумию Ленина Китаю или Вьетнаму.