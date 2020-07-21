Историко-архивная экспертиза по делу об убийстве Романовых подтвердила подлинность "екатеринбургских останков".

Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на завкафедрой в Историко-архивном институте РГГУ Евгений Пчелов, принимавший участие в исследованиях.

По его словам, историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании документов белогвардейского следствия, подтвердила, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, действительно принадлежат семье императора.

Пчелов добавил, что у исследователей остались некоторые вопросы, которые "не могут быть разрешены исходя из состояния современной источниковой базы", так как некоторые документы не сохранились, однако, как заметил Пчелов, "это частные вопросы", а "основная картина прояснена".

Он уточнил, что на данный момент историческая экспертиза полностью завершена.

Как сообщалось, следствие провело огромное количество экспертиз, которые установили, что найденные в 1979 году под Екатеринбургом останки принадлежат царской семье. Также сообщалось, что эксперты изготовят 3D-модель шляпы Николая II для идентификации его останков.

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