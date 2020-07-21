Ученые наконец получили достаточно информации, чтобы определить, по какому принципу собаки ориентируются на больших пространствах. Оказалось, что положение Солнца и запахи играют второстепенную роль по сравнению в магнитным полем Земли.

Об этом сообщают авторы исследования в журнале eLife.

Так, исследователи из США и Чехии во главе с Гинекой Бурда из Чешского аграрного университета провели эксперимент на 27 собаках десяти разных пород. Каждой собаке перед прогулкой с хозяином прикрепили GPS-трекер и камеру, а затем следили за поведением собак, которые имеют привычку убегать из поля зрения хозяина и самостоятельно возвращаться.

Всего было совершено 622 прогулки. Из них в 59% собаки возвращались к хозяину той же дорогой, по которой убегали, 33% выбирали новый путь и еще 8% животных комбинировали эти методы.

Проанализировав прорисованные маршруты собак, которые выбирали новый путь или комбинированный метод, ученые заметили, что вернуться получалось только после того, как собака шла около 20 метров строго на Юг или Север, ориентируясь на собственные органы чувств.

Появилось предположение, что для определения местоположения хозяина относительно собственного собакам нужно откалибровать эти точки в соответствии с магнитным полем Земли.

На маршруте в верхнем правом углу видно, что перед возвращением собака прошла небольшой отрезок строго на Юг перед тем, как найти правильный путь

Примечательно, что именно после такой "настройки" животным удавалось намного быстрее найти кратчайший путь к хозяину. Вероятность ориентировки по Солнцу или ветру была отсечена, потому что результаты были одинаковыми в любую погоду.

Про подобное поведение ранее было известно у угрей, птиц и многих других позвоночных животных.

Напомним, Кабинет Министров одобрил постановление о внесении изменений в порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы. Теперь конфискованных животных не будут продавать на аукционах, а станут просто передавать в приюты.

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