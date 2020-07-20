В сети интернет появилось видео происшествия в киевском кафе неподалеку от станции метро "Лесная". Как видно на записи, там произошел не взрыв, а просто какой-то шутник или хулиган поджег фейерверк.

Запись инцидента опубликовала в Facebook группа "Киев оперативный".

В небольшом ролике парень в футболке, спортивных штанах и надвинутой на глаза бейсболке поджигает шутиху, которая лежит в большой сумке, и задвигает последнюю под столик кафе. На шипение петарды реагируют проходящие мимо люди. Еще один парень, возможно, работник кафе, близко подходит к сумке, и в этот момент из-под стола начинают вырываться залпы мини-фейерверка.

К счастью, салют никого не травмировал.

"Страна" сообщала об этом происшествии, которое поначалу приняли за взрыв.

Мы также писали о предварительных выводах расследования, которое сразу установило, что в сумке была салютная установка.