Министерство здравоохранения изменило критерии стран "зеленой" зоны и увеличило порог активных больных COVID-19 с 40 до 55 человек на 100 тыс. населения.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге 19 июля, информирует правительственный портал.

После увеличения порога в перечень стран зеленой зоны прибавилось еще 9 стран, среди которых: Албания, Болгария, Румыния, Египет, Сербия, Чехия, Гвинея-Бисау, Мартиника и Бангладеш.

С полным списком "разрешенных" стран можно ознакомиться тут.

По словам министра, после увеличения порога граждане Украины, которые возвращаются из этих стран, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцам больше не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию после отдыха в Албании или Египте.

Также в МОЗ объяснили украинцам, как выйти из самоизоляции после пересечения границы.