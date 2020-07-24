Верховный суд не в праве исключать участника общества хозяйственной деятельности. Об этом информирует Юрлига.

Суть дела состоит в том, что участница ООО обратилась с иском, в частности, об исключении из состава участников общества другого участника. Истица отметила, что этот участник должен быть исключен на основании ст. 64 Закона "О хозяйственных обществах" (в редакции, действующей на дату принятия спорных решений), поскольку совершает противоправные действия, препятствует своими действиями деятельности ООО и систематически не выполняет свои обязанности перед ООО.

Местный и апелляционный суды отказали в удовлетворении исковых требований.

Коллегия судей Хозяйственного суда ВС согласилась с таким выводом.

Из содержания статей 52, 59, 64 Закона "О хозяйственных обществах", а также статей 15, 30 Закона "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" следует, что принятие решения об исключении участника из хозяйственного общества закон относит к компетенции общего собрания участников общества, а не суда.

Вопрос исключения участника из состава участников общества относится к вопросам деятельности общества, решение которых в судебном порядке будет расцениваться как вмешательство суда в хозяйственную деятельность общества, в том числе в исключительную компетенцию общего собрания участников общества, и приведет к нарушению судом одного из общих принципов хозяйствования, определенных в ст. 6 ХК Украины, о запрете незаконного вмешательства органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения.

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