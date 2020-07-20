Сотруднику Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника удалось поймать в кадр птицу, которая крайне редко попадается на глаза людям, которые чаще его слышат. Это осторожный коростель.

Его фото опубликовано в Facebook организации.

В заповеднике отметили, что многие наверняка слышали неприятный трескучий голос коростеля (его латинское название - Сrex crex, звукоподражание голосу птицы). А вот увидеть саму птицу, не говоря о том, чтобы сфотографировать ее, наблюдателям удается нечасто. Ведь коростель умеет прекрасно прятаться в высокой траве, быстро бегать и очень редко поднимается в воздух.

Коростель - это небольшая птица семейства пастушковых. Она гнездится во влажных высокотравных лугах, на болотах, засеянных пашнях и других открытых ландшафтах в умеренных широтах Евразии.

Кричат птицы в мае и первой половине лета, в остальное время ведут себя бесшумно, особенно на зимовках.

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