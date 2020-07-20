Не попавший в троллейбус пассажир попытался ударить кондуктора в Днепре, однако смог только укусить женщину.

Об этом сообщает местное издание "Днепровская панорама".

Так, около 11 часов дня в днепровский троллейбус №10 пыталась зайти толпа людей, однако из-за ограничений по перевозке пассажиров на фоне пандемии коронавируса количество пассажиров ограничено числом сидячих мест. Раздосадованный пассажир, который не успел занять свое место, решил напоследок укусить кондуктора.

"Разъяренный пассажир хотел ударить кондуктора, но у него не получилось и укусил. Все перепугались. Такого никто не ожидал. К счастью, рана не серьезная. Прокуса на руке на было. Уже в диспетчерской рану кондуктора обработали, кондуктор от медпомощи отказалась", - рассказал заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков.

Он отметил, что за каждое нарушение карантины водители и коммунальное предприятие отвечает лично и финансово, особенно внимательно к этому относятся после недавних рейдов правоохранителей в общественном транспорте.

Напомним, в Киеве задержали хулигана, который залез на троллейбус, бросил камень в окно и попал в голову престарелой женщине.

Как сообщала "Страна", в сети появилось видео избиения женщины в маршрутке. Инцидент произошел в Днепре. Пострадавшая заплатила за два места, после чего нарвалась на волну агрессии и даже избиения со стороны нескольких пассажиров, а водитель не отреагировал на произошедшее.